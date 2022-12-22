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«Это все-таки библейский символ. И не надо путать». Губернатор Еврейской автономной области ответил на вопрос о радуге на флаге региона

22:17 • 22.12.2022

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн ответил на вопрос не видят ли власти области рисков в использовании флага региона, окрашенного в цвета радуги, который ему задали журналисты RTVI.

«Ничего общего с флагом ЛГБТ флаг Еврейской автономной области не имеет», — заявил он. 

«Это все-таки библейский символ. И не надо путать». Губернатор Еврейской автономной области ответил на вопрос о радуге на флаге региона
Флаг Еврейской автономной области

«Если вы откроете первоисточники, то увидите. Когда Моисею явился Господь на горе Синайской, тот спросил, как мой народ узнает, что ты постоянно с нами? И тот говорит: „Я буду вам являться в виде радуги“. Поэтому флаг Еврейской автономной области это все-таки библейский символ. И не надо путать», — пояснил губернатор.

Источник: RTVI

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