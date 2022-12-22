Еще одного жителя аннексированного Крыма осудили за госизмену

Верховный суд аннексированного Крыма приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене.

«В Верховном суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель республики был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год и отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как его материалы содержали сведения, составляющие государственную тайну.

При этом в сообщении пресс-службы уточняется, что суд квалифицировал действия подсудимого как шпионаж и выдачу иностранному государству секретных сведений.

19 декабря Центр общественных связей ФСБ сообщил о вступившем в силу приговоре в отношении севастопольца Евгения Петрушина. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в сборе и передаче Главному управлению разведки Минобороны Украины сведений о деятельности Черноморского флота России в 2020-2021 годах.

Источник: ТАСС

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