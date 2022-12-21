Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Это первая зарубежная поездка президента Украины с начала войны — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон, где выступит с речью на заседании Конгресса и встретится с президентом США Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Это первая зарубежная поездка президента Украины с начала войны.

В ходе встречи лидеры обсудят новый пакет военной помощи, который будет включать ракетные системы Patriot, отмечает CNN.

Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон. Как пишет CNN, информацию о поездке Зеленского в Белый дом скрывали из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность передачи Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Одна батарея такого комплекса стоит примерно миллиард долларов, а для ее использования требуется 70 человек квалифицированного персонала.

Источник: CNN, Белый дом

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