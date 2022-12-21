Власти Афганистана запретили женщинам учиться в университетах

Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане в 2021 году, запретило женщинам посещать университеты, пишет Reuters со ссылкой на письмо министерства образования.

В письме указано, что афганские государственные и частные университеты в соответствии с решением правительства должны немедленно запретить женщинам посещать образовательные учреждения до дальнейшего распоряжения властей.

Сразу же после этого правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к странам-донорам Афганистана и международному сообществу с требованием добиться от «Талибана» отмены всех запретов, касающихся доступности образования для женщин.

Ранее женщины могли учиться в университетах в отдельных группах без мужчин и под руководством преподавателей-женщин. При этом им были доступны только определенные специальности и предметы.

Источник: Reuters, Human Rights Watch

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.