В Воронежской области в доме-интернате, где привязывали детей к кроватям, погиб воспитанник. Директора учреждения уволили

16-летний воспитанник Бутурлиновского дома-интерната для детей с умственной отсталостью погиб, выпав из окна второго этажа. В связи с этим СК по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека.

Спустя сутки после гибели подростка губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что «глубоко потрясен трагедией». Он также сообщил, что поручил проверить сотрудников интерната и выяснить причины смерти мальчика.

Позже в официальном телеграм-канале правительства Воронежской области появилось сообщение о том, что директор учреждения Николай Скользнев уволен «по отрицательным мотивам».

В начале ноября издание «Блокнот.Воронеж» опубликовало фотографии воспитанников Бутурлиновского дома-интерната, которых привязывали к кроватям в наказание за мелкие провинности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и провел проверку, однако не нашел подтверждений фактам нарушения прав воспитанников учреждения.

В свою очередь чиновники из местного департамента соцзащиты пожаловалась на журналистов следователям в связи с тем, что СМИ опубликовало фотографии несовершеннолетних без согласия законных представителей.

Источники: Следственный комитет, Александр Гусев, Правительство Воронежской области

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.