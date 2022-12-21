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В российские суды поступило более 5500 дел о «дискредитации» армии РФ

15:32 • 21.12.2022

С начала марта 2022 года в российские суды поступило 5 518 протоколов по статье «дискредитации» армии РФ (20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона», изучив данные системы ГАС «Правосудие».

Больше всего дел поступило в московские суды (701 дело), Санкт-Петербург (311), суды Краснодарского края (246), Татарстана (197) и Крыма (196).

Наибольшее число протоколов суды зарегистрировали в период с 7 по 14 марта, подсчитало издание.

Источник: «Медиазона»

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