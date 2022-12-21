В Белом доме началась встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом В США. Это его первая зарубежная поездка с начала войны в Украине.

На пороге Белого дома Зеленского встретил президент США Джо Байден. Они вместе позировали для фотографов, но не стали отвечать на вопросы журналистов. При этом украинский президент был одет в ставшем для него уже традиционным стиле милитари — в свитер с гербом Украины и брюки цвета хаки.

После этого они направились в Белый дом для переговоров. В беседе с украинским лидером Байден сказал, что США хотят добиться «справедливого мира» для Украины и что украинцы в этой войне «вдохновляют весь мир».

Он также обвинил Владимира Путина в попытке «использовать зиму в качестве оружия». Американский лидер пообещал продолжать поддерживать «великий народ Украины».

В свою очередь Владимир Зеленский сказал, что «всем сердцем ценит» поддержку США, и вручил американскому президенту медаль от украинского солдата, воюющего на американской РСЗО HIMARS.

«Ну, незаслуженно, но ценю», — ответил Байден и принял награду.

Источник: Русская служба Би-би-си

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