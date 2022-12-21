Путин и Шойгу провели расширенное заседание коллегии Минобороны. Вот о чем они рассказали

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил о необходимости поэтапного увеличения призывного возраста с 18 до 21 года, а предельного возраста для призыва на срочную службу — до 30 лет. Сейчас в России он составляет 27 лет.

Также Шойгу заявил о необходимости в полтора раза увеличить число военнослужащих в российской армии. По его словам, общее число военнослужащих должно составить полтора миллиона человек, из которых 695 тысяч должны быть контрактниками.

Согласно указу, который подписал Путин в августе 2022 года, штатная численность военнослужащих в российской армии составляет 1,15 миллиона человек.

Продолжение «специальной военной операции» до ее полного завершения Шойгу назвал приоритетной задачей на 2023 год.

При этом он заявил, что Россия в Украине ведет действия «по спасению населения от геноцида и террора», но при этом «Россия всегда готова к проведению конструктивных мирных переговоров».

В свою очередь, Владимир Путин сказал, что в ходе мобилизации были призваны 300 тысяч человек, 150 тысяч из которых уже находятся в зоне боевых действий, а остальные — на учебных полигонах. «Это достаточный резерв для проведения специальной военной операции», — добавил он.

Президент также пообещал военным неограниченное финансирование. «Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, у нас нет никаких ограничений по финансированию», — сказал Путин.

«Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», — добавил он.

Источник: РИА «Новости»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.