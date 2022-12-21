Навальный рассказал о визите Пригожина и вербовке заключенных в его колонии

Политик Алексей Навальный, который сейчас находится в ШИЗО, рассказал о вербовке заключенных из его колонии в ЧВК «Вагнер». О визите главы ЧВК Евгения Пригожина он узнал от другого заключенного. Когда это произошло — политик не уточняет.

Как рассказывает Навальный, Пригожин прилетел на вертолете, заключенных собрали на стадионе вместе с начальством.

«Сказал: „Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас пять минут на раздумья“», — цитирует Пригожина заключенный, с которым говорил Навальный.

После этого, по его словам, человек 80–90 пошли записываться в ЧВК, а затем была вторая волна вербовки.

«И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. <…>По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он „топтал 10 лет“», — написал Навальный.

Ранее политика снова отправили в ШИЗО на 12 суток из-за того, что Навальный в разговоре с сокамерником употребил слово «блядь».

Источник: Алексей Навальный

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