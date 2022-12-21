На войне в Украине погиб Геннадий Афанасьев. В России его приговорили к семи годам по делу режиссера Сенцова, а потом вернули Украине

В ходе боев с российской армией в Украине погиб 32-летний Геннадий Афанасьев, осужденный в России и вернувшийся в Украину в рамках обмена заключенными.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. «Стало известно, что на фронте погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев. Когда-то в 2014 году оккупанты задержали его в Крыму, он был осужден, подвергся пыткам. Геннадий был обменен в 2016 году. Он пошел защищать страну в Киевское ТРО. И теперь отдал жизнь за нашу свободу», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз уточнил, что Афанасьев погиб в Луганской области под Белогоровкой.

Позже гибель Геннадия Афанасьева подтвердила его мать Ольга.

В России Афанасьев был осужден на семь лет лишения свободы по делу о «террористическом сообществе», которое, как утверждало обвинение, было создано украинским режиссером Олегом Сенцовым. Вместе с ним Афанасьев вернулся в Украину в 2016 году в рамках обмена заключенными.

После освобождения Афанасьев стал спецпредставителем МИДа Украины по вопросам освобождения пленных. Он вел широкую общественную кампанию в поддержку осужденных в России украинцев, а собственную историю столкновения с российскими властями описал в книге «Подняться после падения».

Источник: «Крым.Реалии»

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