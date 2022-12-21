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На нового директора Музея истории Екатеринбурга, увольнения которого добивался Пригожин, составили протокол о «дискредитации» армии 

20:07 • 21.12.2022

В Екатеринбурге полицейские пришли к бывшему журналисту издания Znak.com и новому директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву. Силовики доставили его в отделение, опросили и отпустили.

Как пишет издание It’s my city, ссылаясь на собственный источник, полицейские составили на Пушкарева протокол о «дискредитации» российской армии, поводом для которого стал его пост в соцсетях. Тот же источник утверждает, что в управлении культуры Екатеринбурга приостановили оформление Пушкарева в качестве директора музея, однако в самом управлении эту информацию отрицают.

Ранее основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, в котором потребовал увольнения Пушкарева с поста директора музея. Свое требование Пригожин мотивировал тем, что Пушкарев распространял «недостоверную и порочащую информацию о ЧВК Вагнера», критиковал российские власти и выступал против войны в Украине.

Источник: It’s my city

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