Депутаты Заксобрания Петербурга предложили Госдуме ввести уголовную ответственность за призывы к ядерной войне

Фракция «Яблоко» внесла в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект постановления о законодательной инициативе в Госдуме — об ответственности за призывы к применению ядерного оружия.

Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, которая будет предусматривать ответственность за призывы к применению ядерного оружия или за пропаганду его применения. Наказывать за такие деяния петербургские депутаты предлагают лиц, занимающих государственные должности, или СМИ лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом до одного миллиона рублей. А обычных граждан — заключением на срок до трех лет или штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Необходимость такого нововведения в законодательстве глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Александр Шишлов объяснил тем, что в последнее время риторика, направленная на обоснование возможности применения ядерного оружия, звучит все чаще и в СМИ, и в выступлениях официальных лиц.

«Скрытые и явные угрозы применения ядерного оружия затрудняют поиск мирного решения конфликтов, способствуют разжиганию в обществе настроений ненависти и агрессии», — подчеркнул Шишлов.

В пояснительной записке к проекту депутаты напоминают, что доктрины, допускающие использование ядерного оружия первыми, согласно Декларации о предотвращении ядерной катастрофы, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1981 году, несовместимы с законами человеческой морали.

Источник: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

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