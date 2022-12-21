Депутат Заксобрания Свердловской области предложил брать в ЧВК Вагнера женщин-заключенных. Пригожин поддержал эту идею

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер обратился к основателю и предполагаемому владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину с просьбой дать возможность наниматься в ЧВК женщинам-заключенным.

«Сейчас ко мне обратился коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области. Они готовы отправиться в зону специальной военной операции в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим», — написал Вегнер.

В свою очередь, пресс-служба Евгения Пригожина в своем телеграм-канале опубликовала его ответ.

«Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем», — говорится в нем.

Источник: Пресс-служба Евгения Пригожина

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