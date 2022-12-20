Верховный суд Швеции отказался выдать Турции журналиста, экстрадиции которого добивался Эрдоган взамен на вступление страны в НАТО

Верховный суд Швеции отклонил запрос турецких властей об экстрадиции бывшего главного редактора турецкой оппозиционной газеты Todayʼs Zaman Бюлента Кенеша. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее называл его выдачу одним из условий для вступления Швеции в НАТО.

Свое решение шведский суд мотивировал тем, что Кенеша на родине будут преследовать по политическим мотивам. Кроме того, у журналиста есть статус беженца, что также является основанием для запрета его экстрадиции.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном лично потребовал выдать Бюлента Кенеша в обмен на то, что Турция не будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. При этом он назвал журналиста «членом террористической организации».

«Я всегда доверял шведской системе верховенства права. Я рад видеть, что Швеция настаивает на сохранении своих демократических и правовых принципов даже перед шантажом исламо-фашистского деспота во время ее исторического процесса вступления в НАТО», — сказал Кенеш изданию EUObserver.

Всего, по данным The Guardian, Турция требует от Швеции экстрадиции 73 человек. Известно, что шведские власти выдали как минимум одного — Махмута Тата, которого на родине заочно приговорили к шести годам и десяти месяцам тюрьмы. Его обвиняют в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

Источники: «Медуза», Верховный суд Швеции, EUObserver

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.