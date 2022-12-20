В Кремле спорят о том, стоит ли начинать новое масштабное наступление на Украину — NYT

Высокопоставленные российские чиновники разошлись во мнениях о том, стоит ли начинать новое масштабное наступление на Украину этой зимой. Об этом пишет New York Times со ссылкой на анонимного представителя Госдепартамента США.

По его словам, в российских военных кругах идут споры о том, сможет ли армия РФ перейти в наступление и есть ли у нее для этого ресурсы.

На прошлой неделе командующий Оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук в интервью британскому Sky News сообщил, что в конце февраля Россия может снова попытаться вторгнуться в Украину с севера.

При этом, как пишет NYT, военные эксперты считают, что российской армии будет сложно организовать зимнее наступление, поскольку ее силы истощены десятью месяцами боевых действий, а также недавними успехами украинских военных.

Однако в Украине опасаются, что дополнительные 300 тысяч военнослужащих, которых призвали по мобилизации, могут быть задействованы во второй попытке захватить Киев.

Источник: NYT

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