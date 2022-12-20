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В Чувашии на газопроводе произошел взрыв. Три человека погибли

15:21 • 20.12.2022

В Вурнарском районе Чувашии на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, по которому газ идет из Западной Сибири в Европу через Украину, произошел взрыв и пожар.

Три человека погибли, один пострадал, сообщила глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова.

«До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией… Обстоятельства выясняются», — заявили РБК в пресс-службе главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Агентство РИА «Новости» со ссылкой на МЧС пишет, что причиной возгорания стала утечка на подземном газопроводе.  Ремонт поврежденного участка может занять около трех суток.

Экспортный газопровод в Чувашии был построен в начале 1980-х годов. Он пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС «Суджа» в Курской области.

Обновлено в 16:00. Изменен заголовок, добавлена новая информация

Источники: РБК, РИА «Новости»

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