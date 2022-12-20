У Дерипаски отобрали активов на миллиард долларов после критики войны в Украине — Financial Times

Российские суды наложили арест на гостиничный комплекс «Имеретинский» и яхтенный порт в Сочи, которые принадлежат компании « РогСибАл» Олега Дерипаски, после того, как Кремль попросил миллиардера прекратить критиковать войну в Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Стоимость арестованных активов — миллиард долларов.

В марте Дерипаска написал в твиттере: «Нам нужен мир, так как мы уже прошли точку невозврата». Источник журналистов, близкий к Дерипаске, сообщил, что в том же месяце Кремль попросил бизнесмена меньше критиковать вторжение России в Украину. Эта же просьба повторилась минимум один раз, уточнил он. Другой собеседник рассказал, что администрация президента просила Дерипаску «успокоиться».

Как сообщает Financial Times, суд между компанией «РогСибАл» и администрацией федеральной территории «Сириус» по иску о нарушении договора аренды начался еще до войны. Но арестовать активы бизнесмена решили только в сентябре.

Летом от «Сириуса» поступили три новых иска по земельным спорам. Как отмечают журналисты, это произошло после того, как бизнесмен назвал «колоссальной ошибкой» вторжение в Украину.

Учредителем головной структуры «Сириуса» — фонда «Талант и успех» — является виолончелист Сергей Ролдугин, которого называют «кошельком» президента России Владимира Путина. Сам президент является главой наблюдательного совета фонда.

Источник: Financial Times

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