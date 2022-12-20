Путин поручил создать рабочую группу по мобилизации и включил в нее военкоров 

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки военных, которые участвуют в боевых действиях в Украине. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что рабочая группа будет заниматься взаимодействием обеих палат парламента и государственных органов по вопросам «мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции».

Также группа займется социальной защитой родственников воюющих в Украине солдат. О своей деятельности рабочая группа должна ежемесячно докладывать президенту.

Возглавил группу зампред Совета Федерации Андрей Турчак. В нее также вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в частности, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. Кроме того, в списке есть создатель провластного военного телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении в стране мобилизации. Однако президент так и не издал указ о прекращении призыва.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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