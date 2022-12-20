«Надо обязательно смотреть, в каком говне ты снимаешься». Актеры из пропагандистских роликов, зазывающих на войну, рассказали журналистам об их съемках

Журналисты «Важных историй» связались с актерами из пропагандистских роликов, призывающих отправиться на войну в Украину, и спросили, зачем те снимаются в таких видео. Главным мотивом оказался гонорар в размере восьми тысяч рублей.

Актер Алексей Железняк, который сыграл в одной из агиток друга главного героя, решившего поехать на войну, рассказал журналистам, что поддерживает посыл таких видео. Он объяснил, что снимался ради заработка.

Тик-ток блогер Денис Дэхам сыграл работника завода, который не может свести концы с концами. C друзьями они вспоминают, что только в армии была настоящая жизнь, и решают пойти на войну. Во время разговора с «Важными историями» Дэхам рассказал, что ему «все равно» на тех, кто идет добровольцем на фронт, а война ему не нравится потому, что «закрыли тик-ток».

«Я за свою страну и за своего президента. Мне кажется, что бы он ни выбрал, значит, это правильно. Я не поддерживаю то, что там убивают людей, но поддерживаю, что там идет противостояние нашим врагам», — объяснил свою позицию Дэхам, отметив, что под «врагами» он имеет ввиду США.

Другой актер сыграл деревенского жителя, которому надоело зарабатывать 10 тысяч в месяц и вставать в четыре утра, и он решил заключить контракт. Он признался, что только на съемочной площадке узнал, кого будет играть.

«Я не разделяю позицию, что нужно идти добровольцем в Украину. Большинство актеров уже на месте узнали, что происходит. Плюс нам сказали, что это видео для внутреннего пользования какой-то компании. Обманули немного», — признался актер.

Александр Князев, который сыграл руководителя на заводе, рассказал, что не поддерживает войну и что пришел на съемки из-за гонорара. Сам сценарий он также не читал.

«Я еще не совсем подлец, не до конца. Я подписал договор, но я даже не прочел сценарий. Мне во время съемок режиссер или ассистентка сказали, что этот парень уходит в армию по контракту. Но я договор уже подписал, надо было раньше смотреть, читать сценарий, о чем речь вообще идет — чего я не сделал. Ну, снялся и снялся, думаю, небольшой грешок. Бес меня попутал. Отказываться было уже поздно. Но, вообще, надо обязательно смотреть, в каком говне ты снимаешься. Для меня это будет урок», — объяснил Князев.

Источник: «Важные истории»

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