Курьеры «Яндекс.Еды» в Москве и Санкт-Петербурге объявили забастовку

В Москве и Санкт-Петербурге началась пятидневная забастовка курьеров, работающих в сервисе «Яндекс.Еда», сообщает профсоюз «Курьер».

Согласно сообщению в соцсетях профсоюза, курьеры собираются добиться повышения зарплат, заключения трудовых договоров, пересмотра системы штрафов и уменьшения зон доставки.

Помимо этого, профсоюз предупредил, что на время забастовки курьеры не только откажутся от рабочих смен, но и будут «саботировать» работу ресторанов и кафе, задерживая очереди на кассах. Как сообщил «Коммерсант», к забастовке собираются присоединиться минимум 600 человек.

В «Яндекс.Еде» утверждают, что забастовка курьеров не сказалась на работе сервиса, а 20 декабря на работу вышло на 12% больше курьеров, чем на прошлой неделе. Пресс служба сообщила, что сервис работает в штатном режиме.

Профсоюз «Курьер» появился в июне 2020 года после того, как несколько десятков курьеров Delivery Club собрались возле офиса компании, выступив против ухудшения условий труда, массовых увольнений и необоснованных штрафов.

Источник: Профсоюз «Курьер», «Коммерсант», ТАСС

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