Харви Вайнштейна, которого ранее приговорили к 23 годам тюрьмы, признали виновным еще по одному делу об изнасиловании

70-летнему экс-продюсеру Харви Вайнштейну, которого в 2020 году приговорили к 23 годам тюрьмы, грозит еще до 24 лет заключения, сообщает Reuters.

Жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало Вайнштейна виновным в изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, которые он совершил в 2013 году в отношении некой бывшей модели (имя не раскрывается — Прим. «Холода»). По одному пункту обвинения его оправдали, еще по одному делу об изнасиловании присяжные не пришли к единому мнению.

Вайнштейн был обвинен четырьмя женщинами в насилии над ними в период с 2004 по 2013 год. Против него выдвинули два пункта обвинения в изнасиловании и пять пунктов обвинения в сексуальном посягательстве. Сам Вайнштейн не признал себя виновным и настаивал, что все контакты были по обоюдному согласию.

В марте 2020 года суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году.

Скандал вокруг Вайнштейна разразился летом 2017 года, когда несколько актрис рассказали, что продюсер принуждал их вступать с ним в половую связь. Всего на его действия пожаловались около 80 женщин.

Источник: Reuters

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