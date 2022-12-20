Бывшей активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко суд заочно заменил условный срок на реальный

Ленинский суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил бывшую активистку ликвидированной «Открытой России» Анастасию Шевченко к трем годам колонии общего режима. Карточка дела опубликована на сайте суда, пишет Sota.

Анастасию Шевченко задержали в январе 2019 года. Против нее возбудили уголовное дело о деятельности «нежелательной организации». Экс-активистка «Открытой России» стала первой обвиняемой по этой статье.

По версии следствия, Шевченко участвовала в политических дебатах и в организации семинара «Открытой России» для кандидатов в депутаты.

В прошлом году Шевченко приговорили к четырем годам лишения свободы условно. До этого она два года находилась под домашним арестом. После апелляции условный срок сократили на год.

Решение о замене срока на реальный судья объяснил «неисполнением [подсудимой] возложенных обязанностей».

В конце августа этого года Шевченко написала в соцсетях, что уехала из России в Вильнюс. А в начале сентября ее объявили в розыск.

Источник: ОВД-Инфо, Ленинский суд

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.