Житель Свердловской области, который отбывал наказание в тюрьме, вступил в ЧВК «Вагнер», узнав, что его брата-близнеца мобилизовали. Позже тот погиб

Житель Свердловской области 24-летний Алексей (фамилия не уточняется — Прим. «Холода»), который отбывал наказание в колонии Нижнего Тагила, заключил контракт с ЧВК «Вагнер», когда узнал, что его брата-близнеца Константина мобилизовали.

Константина призвали 27 сентября, а затем отправили на службу в ЛНР, где он и погиб 30 октября. Теперь семья пытается добиться возвращения второго близнеца из ЧВК.

«В декабре Лешу должны были выпустить из колонии, но, когда он узнал, что Костю мобилизовали, вступил в ЧВК. Сказал: “Раз брат там, я тоже пойду”», — рассказала родственница братьев.

Семья просила вернуть из ЧВК Алексея хотя бы на день похорон, но им отказали. В последний раз тот выходил на связь в конце ноября.

«Мы ничем помочь не можем, он уже работает. Как отработает — приедет домой», — цитирует слова сотрудников ЧВК «Вагнер» родственница братьев.

Алексей был осужден дважды в 2018 году. В первый раз за кражу денег с карты знакомой его приговорили к исправительным работам. Через несколько месяцев он вместе с другом угнал мотоцикл. Учитывая предыдущую судимость, Алексея приговорили к двум с половиной годам колонии.

Источник: E1.ru

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