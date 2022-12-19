Житель Севастополя осужден на 12 лет колонии за работу на военную разведку Украины

Суд в Севастополе признал местного жителя Евгения Петрушина виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Как следует из сообщения, приговор в отношении Петрушина уже вступил в силу. Кроме лишения свободы, он также приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год.

Как утверждает ФСБ, Петрушин по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 годах собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота. По мнению спецслужбы, эти сведения «могли быть использованы против безопасности» России. Как отметили в ФСБ, деятельность Петрушина была пресечена сотрудниками военной контрразведки ведомства.

15 декабря суд в Хабаровске приговорил местного жителя Вячеслава Мамукова к 12 с половиной годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Как утверждало обвинение, Мамуков пытался «продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре».

Источник: ЦОС ФСБ

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