В Катаре задержали участников группы Pussy Riot. Они планировали выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу

В Катаре были задержаны Петр Верзилов, Вероника Никульшина и еще одна участница группы Pussy Riot, чье имя не называется. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на берлинскую организацию Cinema for Peace.

По данным издания, активисты планировали выбежать на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, прошедшего 18 декабря. Таким образом участники группы собирались выступить против войны в Украине, а также против лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального и против ущемления прав женщин в Иране.

Как сообщается, осуществить задуманное активистам не удалось. По словам Петра Верзилова, сотрудники службы безопасности схватили активистов за секунды до того, как они должны были выбежать на поле.

Об этом он написал главе Cinema for Peace Яке Бизилю. «Когда я переписывался с Петром он был под стражей», — сообщил Бизиль агентству Reuters.

«Медиазона» со ссылкой на Верзилова пишет, что активистов отпустили тем же вечером.

Ранее участницы Pussy Riot появились на трибунах стадиона во время матча сборных США и Ирана. Активистки были одеты в традиционные разноцветные балаклавы, а на их футболках были принты с надписью «Woman Life Freedom» и именами иранских женщин.

В 2018 году Петр Верзилов и Вероника Никульшина, одетые в форму российских полицейских, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Как стало известно позже активисты назвали эту акцию «Милиционер вступает в игру».

Обновлено в 10:50, добавлена новая информация

Источники: DW, Reuters, «Медиазона»

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