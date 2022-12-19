В Австрии по подозрению в шпионаже задержали сына бывшего российского дипломата

В Вене задержали гражданина Греции русского происхождения, которого обвиняют в том, что он несколько лет занимался шпионажем в пользу российских спецслужб. Его отец — бывший дипломат и, как утверждают австрийские медиа, бывший сотрудник Генштаба РФ. Об этом пишут издания Kurier и Kronen Zeitung.

По данным Kurier, обыск в квартире 39-летнего подозреваемого прошел еще 24 марта. Сейчас мужчина на свободе, он ждет заседания суда, на котором ему будет предъявлено обвинение. За шпионаж в пользу России ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Издание отмечает, что с 2018 по начало этого года сын бывшего российского дипломата совершил 65 поездок, в том числе в Россию, Беларусь, Турцию, Грузию и другие страны. Последний раз в Москву он прилетел незадолго до начала войны в Украине.

Также, по данным журналистов, обвиненный в шпионаже гражданин Греции, во время своей последней поездки в Москву передал российским властям информацию о внешней политике и безопасности Австрии, а также об общей социальной ситуации в стране.

Кроме того, Kronen Zeitung пишет, что задержанный поддерживал контакты с дипломатами и сотрудниками разведслужб различных стран.

Источники: Kronen Zeitung, Kurier

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