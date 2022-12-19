«Убийцы, вы разбомбили его. Иуды». В Петербурге задержали школьницу за антивоенную надпись на инсталляции в честь Мариуполя

В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в нанесении антивоенной надписи на инсталляции «Двойные сердца», посвященной Мариуполю, которая была установлена на Дворцовой площади.

Как пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, ей оказалась 17-летняя учащаяся 11-го класса школы. На девушку составили административный протокол по статье о «дискредитации» армии и отпустили под обязательство о явке.

Надпись черной краской «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды» появилась на инсталляции, посвященной Мариуполю накануне. После этого арт-объект был спешно демонтирован городскими властями. Он успел простоять на Дворцовой площади всего пять дней.

Вскоре после аннексии Мариуполя Россией он был объявлен городом-побратимом Санкт-Петербурга.

Источник: 78.ru

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