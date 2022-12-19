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Страны Евросоюза договорились о введении потолка цен на газ. В Кремле назвали это решение «посягательством на рыночные процессы»

20:46 • 19.12.2022

Страны Евросоюза согласовали потолок цены на российских газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. Ограничение начнет действовать с 15 февраля.

Решение приняли почти единогласно, утверждает Reuters. Согласие дала в том числе Германия, которая ранее отвергала возможность соглашения.

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», — прокомментировал решение ЕС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия выработает ответные меры, но потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против».

Источник: Reuters, «Интерфакс»

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