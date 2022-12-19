Отличившихся на войне в Украине обещают наградить землей в аннексированном Крыму и Московской области

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в котором рекомендовал властям Московской области, аннексированного Крыма и Севастополя разработать механизмы безвозмездной передачи земельных участков военнослужащим, отличившимся в ходе войны в Украине.

В распоряжении отмечается, что на бесплатные земельные участки смогут рассчитывать военные, которые награждены государственными наградами за заслуги в ходе войны в Украине и являются ветеранами боевых действий.

Также в распоряжении президента сказано, что бесплатную землю смогут получить члены семей военнослужащих, которые погибли в Украине. Документ вступил в силу сегодня.

В начале августа Владимир Путин присвоил статус ветеранов пограничникам, которые участвовали в боях в Украине. А в июле президент подписал закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, участвующих в войне.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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