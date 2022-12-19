Издание Ura.ru разрабатывало план по пиару генерала Лапина. В нем участвовали крупнейшие телеграм-каналы

Три сотрудника сетевого издания Ura.ru, два действующих и один бывший, рассказали «Проекту» как журналисты пиарили генерал-полковника Александра Лапина, который до ноября этого года был командующим войсками Центрального военного округа.

По словам одного из источников «Проекта», в начале войны в издании Ura.ru действовал «блок на негатив» в отношении Минобороны и командования Центрального военного округа. А после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал действия Лапина на фронте, руководитель издания Михаил Вьюгин поручил целому отделу разработать план по поддержке имиджа генерала.

Так, Вьюгин рассказал редакции, что пиар-кампанию ему заказала «одна из башен Минобороны», а также пообещал выплатить премии всем задействованным в этом журналистам.

В распоряжении «Проекта» оказался план по практически ежедневной информационной поддержке Лапина. Издание отмечает, что основной его посыл в том, что «генерал хотел сберечь жизни солдат, в противном случае одерживал бы только победы». В частности, в этом плане также отмечается, что оставление Херсона — это жест доброй воли.

Всего издание Ura.Ru опубликовало как минимум 35 заказных материалов о генерале Лапине. Так, в начале октября журналисты выпускали по несколько заказных статей в день. Их репостили крупнейшие телеграм-каналы, такие как «Пул №3» (канал журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова), Brief и «Рыбарь».

Как рассказали журналистам бывший и действующий сотрудники Ura.ru, для координации действий были созданы отдельные чаты с администраторами крупных телеграм-каналов. Там публиковали хвалебные статьи о Лапине, которые необходимо было распространять.

За эту работу журналисты Ura.ru действительно получили премии — полтора месячных оклада. По словам другого собеседника издания, премия составила десять тысяч рублей.

Источник: «Проект»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.