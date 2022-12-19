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Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. Это усложнит работу телекоммуникационным компаниям

12:03 • 19.12.2022

Китайский производитель электроники Huawei расформировал в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. В самой компании от комментариев отказались. 

По данным издания, такое решение в Huawei приняли, опасаясь вторичных санкций, так как оборудование компании может использоваться в государственном секторе. 

Некоторым сотрудникам из примерно двух тысяч человек, которые работали в расформированном подразделении, предложили вместо увольнения перевестись на работу в офисы стран СНГ. При этом Huawei, по словам источника издания в компании, готова вернуться на российский рынок, «если активные боевые действия в Украине прекратятся». 

Компания сохранит в России центры исследований и разработок, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Они занимаются 

разработкой технологий стандарта связи 5G, обработки и генерации речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, а также машинным обучением.  

Закрытие офиса Huawei приведет к тому, что покупать оборудование будет сложнее, считает первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин. По его словам, «параллельный импорт не может обеспечить необходимую скорость и ассортимент». 

Источник: «Коммерсантъ»

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