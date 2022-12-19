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Дрон-камикадзе Shahed пролетел вблизи от ядерной установки Южноукраинской АЭС — «Энергоатом»

15:52 • 19.12.2022

Ночью 19 декабря над площадкой Южноукраинской АЭС вблизи от ядерной установки зафиксировали пролет дрона-камикадзе Shahed, сообщила управляющая атомными станциями украинская компания «Энергоатом».

«Энергоатом» назвал пролет дрона «недопустимым нарушением» ядерной и радиационной безопасности и обратился к МАГАТЭ с призывом не допустить нападения российской армии на ядерные объекты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил об атаке дронов на столицу Украины. По данным Киевской военной администрации, в воздушном пространстве области зафиксировали не менее 20 дронов, около 15 из них были сбиты.

Источник: «Энергоатом»

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