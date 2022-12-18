Кремль пытается показать Путина компетентным руководителем и реабилитировать имидж Минобороны — ISW

Кремль пытается показать президента Владимира Путина компетентным лидером военного времени и реабилитировать имидж Минобороны РФ, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что Кремль обнародовал встречу Путина с обьединенным штабом российских вооруженных сил, чтобы показать, что президент активно занимается планированием войны в Украине. Также Путина стремятся изобразить как лидера, который поддерживает связь с народом.

ISW ссылается на издание The Moscow Times, которое пишет, что администрация президента поручила руководителям госкорпораций и губернаторам регионов подготовить «позитивную повестку дня», а также события, в которых может участвовать Путин.

Ранее Кремль сообщил, что 16 декабря Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в войне в Украине.

Источник: ISW

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