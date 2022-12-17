Властям Киева удалось восстановить водоснабжение и частично подачу электричества после вчерашнего массированного ракетного обстрела

Власти Киева отчитались о полном восстановлении водоснабжения в городе после очередного массированного ракетного обстрела со стороны России днем раньше. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, отопление вернулось в дома половины киевлян, электричество восстановлено в двух третях города.

Также в Киеве снова заработало метро.

При этом Кличко напомнил, что нехватка электроэнергии по-прежнему велика, поэтому будут задействованы графики аварийного отключения света. Он также призвал горожан экономить электроэнергию.

Накануне Россия нанесла новый массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры по всей Украине.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего по украинским городам российской армией было выпущено 76 ракет.

Из них, по словам Залужного, силам ПВО Украины удалось сбить 60.

Сразу после удара полностью обесточены оказались несколько крупных украинских городов, в частности, Харьков, Полтава и Кременчуг.

Источники: Виталий Кличко, Валерий Залужный

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