В Липецке власти сначала согласовали митинг против войны в Буркина-Фасо, а затем запретили его проводить, заподозрив, что митинговать будут против войны в Украине

Власти Липецка за сутки до назначенной даты запретили проводить в городе митинг против войны в африканском государстве Буркина-Фасо. Ранее они согласовали проведение мероприятия, но затем передумали.

Уведомление в липецкую мэрию о проведении митинга под лозунгом «Мы за мир! Мы против войны в Буркина-Фасо!» подал местный житель Александр Григорьев.

После этого он написал в своих соцсетях: «Я приглашаю вас на митинг против войны. А где она проходит, это дело даже не десятое».

Григорьев также написал, что был бы не против провести митинг «против спецоперации», но посетовал, что «при этом режиме приходится говорить рабским языком Эзопа».

Митинг должен был пройти 17 ноября, однако днем раньше власти запретили его проводить. Свой отказ в городской администрации мотивировали тем, что Григорьев «намеренно указал недостоверную информацию о цели митинга».

Источник: «7х7 — Горизонтальная Россия», Александр Григорьев

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