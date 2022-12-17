Суд во Владимире заблокировал местное издание «Резонанс» за инструкцию по уклонению от мобилизации

Кольчугинский городской суд Владимира по требованию прокуратуры принял решение о блокировке сайта местного издания «Резонанс». Как рассказал его редактор Данил Беляков, причиной блокировки стала опубликованная там инструкция по уклонению от мобилизации.

Он уточнил, что инструкция появилась на сайте только 16 декабря. При этом сотрудников редакции не уведомили о назначенном судебном рассмотрении. После блокировки сайта редакция продолжила свою работу в соцсетях, отметили в издании.

Сам Беляков покинул Россию весной 2022 года после того, как у него провели обыск в рамках уголовного дела, возбужденного из-за антивоенного граффити.

Ранее владимирский суд постановил заблокировать петицию движения активисток «Мягкая сила» против мобилизации. К моменту блокировки ее поддержали более 500 тысяч человек.

Источник: «Довод», «Резонанс»

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