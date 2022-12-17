Подмосковный военком рассказал, что осенью 2023 года срочная служба будет длиться два года. Теперь и он, и Минобороны это отрицают

Минобороны России заявило, что не планирует никаких изменений относительно сроков службы в армии по призыву.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

Накануне сайт «Вечерний Дмитров» опубликовал интервью с военкомом Дмитровского округа Михаилом Фотиным, в котором он заявил, что граждане, призванные на срочную службу будущей весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023-го — два года.

Такое нововведение Фотин назвал «вполне логичным», сославшись на вступление в НАТО «северных соседей» России. Кроме того, военком сообщил, что мобилизация в России не завершена, а «приостановлена».

17 декабря фрагмент интервью Фотина с заявлением об увеличении продолжительности службы по призыву распространился в российских СМИ. После этого оригинальный материал был удален с сайта «Вечерний Дмитров».

А сам Фотин на вопрос журналистов MSK1.RU, правда ли увеличится срок службы, не дал четкого ответа.

«Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — ответил военком.

По данным телеграм-канала Baza, Фотин также заявил, что интервью было записано два года назад. При этом он не пояснил, о какой мобилизации и каких «северных соседях», вступающих в НАТО, он мог говорить в 2020 году.

В свою очередь, глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков назвал заявление подмосковного военкома «вбросом, нацеленным на стимулирование призывников являться в военкоматы». «Планы по набору горят», — добавил он.

Источники: Минобороны России, MSK1.RU, Павел Чиков, Baza

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