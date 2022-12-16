В России вынесли первые три приговора по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части во время мобилизации

Российские суды начали выносить первые приговоры по новым статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части в период мобилизации и ведения боевых действий, заметила «Медиазона», изучив сайты гарнизонных военных судов.

14 декабря Мурманский гарнизонный военный суд вынес приговор Максиму Малышеву, которого обвиняют не только в дезертирстве в период мобилизации, но и покушении на незаконное пересечение границы. Какое именно наказание ему дали — неизвестно, так как процесс был закрытым.

«Преступление, которое он совершил, резонансное с точки зрения настоящих событий, которые сейчас происходят, и чтобы утечки информации не было, чтобы потом в какой-то, извините меня, Пиндосии на своем канале они не рассказывали, что творят у нас эти лица, я закрыл процесс, вот и все», — объяснил судья Виталий Загорский, который вынес приговор Малышеву.

6 декабря Великоновгородский гарнизонный военный суд дал пять лет условного срока военному Даниле Иванову, которого обвиняют в оставлении места службы более чем на месяц. По версии следствия, военный оставил свою часть в Белгородской области еще 29 апреля, а добровольно явился обратно лишь 26 сентября, после объявления о мобилизации. Адвокат Иванова отказался отвечать, участвовал ли тот в боях в Украине перед побегом.

7 декабря суд Солнечногорска назначил Алексею Созонову, которого обвиняют в оставлении места службы, четыре года условно. Его адвокат отказался раскрывать детали дела.

23 сентября в Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс, на следующий день Путин подписал соответствующие законы. Согласно поправкам, преступление считается более тяжким, если оно было совершено во время мобилизация, введенного военного положения или в военное время.

Источник: «Медиазона»

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