В Анапе полицейские избили 17-летнего подростка. Его заставили взять на себя вину за кражу бытовой техники

В Анапе полицейские восемь часов держали в отделе полиции 17-летнего подростка, угрожали ему пистолетом и избивали, а затем заставили взять на себя вину за кражу, которую тот не совершал, сообщает «Комитет против пыток».

Утром 26 октября к подростку домой пришли сотрудники МВД в гражданской одежде и забрали его со словами «Ты сам все знаешь». Как он позже рассказал, в полиции силовики заявили, что у них есть «доказательства, что подросток вместе со своим приятелем ограбил офис службы доставки» и украл бытовую технику.

В отделении на него надели наручники начали бить его по ногам и шее, выпускать в лицо табачный дым и угрожать пистолетом. Также силовики угрожали провести обыск у него дома и «найти что-то запрещенное». После этого подросток согласился признать вину за кражу.

Позже юношу привезли в гостиницу на улице Парковой, где в одном из номеров были предположительно украденный товар, его приятель в наручниках, с которым подросток якобы совершил кражу, и три силовика. В номере гостиницы подростка били по животу, потому что он вставал с места, куда силовики сказали ему сесть. К вечеру обоих молодых людей привезли назад в тот же отдел полиции, где они написали явку с повинной.

В бюро судебно-медицинской экспертизы у подростка диагностировали сотрясение головного мозга, кровоподтеки на теле и ссадины. Психотерапевт выявил у него посттравматическое стрессовое расстройство.

Источник: «Комитет против пыток»

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