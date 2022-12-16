У участницы Pussy Riot Риты Флорес прошел обыск по делу о «фейках», возбужденному против Петра Верзилова

К участнице Pussy Riot Рите Флорес пришли с обыском по делу о «фейках» о российской армии, возбужденному против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом «Дождю» рассказал адвокат Дмитрий Захватов.

Рита Флорес проходит по делу в статусе свидетеля. Ее вызвали на допрос в Следственный комитет в понедельник, 19 декабря.

Захватов рассказал, что при обыске у Флорес изъяли всю технику.

Ранее обыск также прошел у матери Верзилова. Тогда он отмечал, что, вероятнее всего, это связано с делом о «фейках». Однако, по словам Верзилова, у него и у его адвокатов нет никаких материалов по этому делу.

Источник: «Дождь»

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