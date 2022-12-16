Греф и Набиуллина пытались предупредить Путина о катастрофических последствиях начала войны — Financial Times

За месяц до начала войны глава «Сбера» Герман Греф и глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждали президента России Владимира Путина о «катастрофических последствиях» в случае эскалации в Украине, однако не смогли сказать ему, что того ждет «геополитическая катастрофа», пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Грефу и Набиуллиной.

В январе Герман Греф и Эльвира Набиуллина приехали в резиденцию Путина в Ново-Огарево, где представили ему презентацию из 39 страниц, в которой говорилось, что санкции могут отбросить российскую экономику на десятилетия назад. Греф предупредил Путина, что ВВП может упасть на 30% за два года, инфляция заставит Центробанк поднять ключевую ставку до 35%, сократив реальные доходы на одну пятую, а качество жизни россиян будет отставать даже от развивающихся стран, поскольку ограничения на импорт лишат Россию предметов первой необходимости — лекарств и продуктов.

После презентации Путин спросил, что должна сделать Россия, чтобы избежать худших санкций. Однако Греф и Набиуллина не смогли сказать президенту, что его ждет «геополитическая катастрофа», если вдруг начнется война.

«Они оказались достаточно смелыми, чтобы попросить президента о встрече. Но они не смогли донести сообщение. Они не смогли дать единственный возможный ответ», — сказал один из источников издания.

Греф и Набиуллина узнали о начале войны по телевизору. Они были «опустошены» тем, что президент не прислушался к их словам, сообщил источник журналистов.

«Он (Греф — Прим. “Холода”) человек мира. Он любил посещать форумы, конференции и совещания. Он все время был в Кремниевой долине. Он дружил с (главой Alibaba — Прим. “Холода”) Джеком Ма. А теперь он изгой», — описал состояние Грефа один из бывших руководителей, работавших с главой «Сбера».

Источник: Financial Times

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