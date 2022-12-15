В московских школах распространили список артистов, чью музыку запрещено ставить на новогодних школьных дискотеках

В школах Москвы распространили список музыкальных исполнителей и групп, чьи треки запрещено будет ставить на новогодних школьных дискотеках.
Скриншот такого списка опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».
В списке оказались музыканты-«иноагенты», российские и украинские группы, а также исполнители и коллективы, выступившие против войны в Украине.
Так, на новогодней школьной дискотеке теперь нельзя будет услышать, в частности, рэперов Моргенштерна, Оксимирона, Face и Noize MC, группы ДДТ, «Аквариум», «Машина времени» и Би-2, а также украинские группу «Океан Эльзи» и дуэт Потап и Настя Каменских.
Как пишет «Осторожно, Москва», список запрещенных музыкантов передали старостам классов, которые занимаются подбором треков для новогодних дискотек.
По словам родителей школьников, дети спокойно отреагировали на ограничения в выборе музыки для новогодних мероприятий.
«Дети нормально отреагировали, сказали «ну нет так нет», задавали вопросы кто это такие ДДТ и «Машина времени» и что они поют. Но Моргена хотели послушать», — рассказали родители школьников.
Источник: «Осторожно, Москва»
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.