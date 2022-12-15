В московских школах распространили список артистов, чью музыку запрещено ставить на новогодних школьных дискотеках

В школах Москвы распространили список музыкальных исполнителей и групп, чьи треки запрещено будет ставить на новогодних школьных дискотеках.

Скриншот такого списка опубликовал телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В списке оказались музыканты-«иноагенты», российские и украинские группы, а также исполнители и коллективы, выступившие против войны в Украине.

Так, на новогодней школьной дискотеке теперь нельзя будет услышать, в частности, рэперов Моргенштерна, Оксимирона, Face и Noize MC, группы ДДТ, «Аквариум», «Машина времени» и Би-2, а также украинские группу «Океан Эльзи» и дуэт Потап и Настя Каменских.

Как пишет «Осторожно, Москва», список запрещенных музыкантов передали старостам классов, которые занимаются подбором треков для новогодних дискотек.

По словам родителей школьников, дети спокойно отреагировали на ограничения в выборе музыки для новогодних мероприятий.

«Дети нормально отреагировали, сказали «ну нет так нет», задавали вопросы кто это такие ДДТ и «Машина времени» и что они поют. Но Моргена хотели послушать», — рассказали родители школьников.

Источник: «Осторожно, Москва»

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