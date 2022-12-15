В Ангарске взорвался нефтеперерабатывающий завод. Есть погибшие

В Ангарске Иркутской области произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на губернатора региона Игоря Кобзева.

По данным МЧС, пожар начался около шести часов утра по местному времени. Площадь возгорания составила около двух с половиной тысяч квадратных метров. Спустя пять часов пожарные отчитались о ликвидации пожара. Жертвами ЧП стали два человека, еще пятеро получили травмы. По предварительной информации, причиной взрыва на заводе стала загазованность систем технологической установки.

Как сообщили в АНХК, после ликвидации пожара завод продолжает производство и отгрузку топлива в штатном режиме.

В свою очередь, специалисты байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали сейсмособытие, которое произошло в 5:54 утра (00:54 мск), что примерно соответствует времени начала пожара. При этом спасатели о взрыве официально не сообщали.

Источник: РИА «Новости»

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