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Суд в Ярославле признал иногентскую плашку, набранную капслоком, не соответствующей закону

09:59 • 15.12.2022

В Ярославле суд оштрафовал на 10 тысяч рублей признанного «иноагентом» кинопредпринимателя и автора телеграм-канала «ЧЕпыжи 18+» Андрея Алексеева.

По его словам, сотрудники прокуратуры нашли у него на странице во «ВКонтакте» один пост без сообщения о том, что его автор «иноагент», и еще один, где такое указание было, но, по мнению прокуратуры, шрифтом недостаточного размера.

На суде Андреев настаивал на том, что использовал при написании иноагентской маркировки капслок и не мог сделать ее больше. На это представители прокуратуры предложили ему использовать инструменты для форматирования текста, встроенные в пользовательский интерфейс соцсети.

Суд в Ярославле признал иногентскую плашку, набранную капслоком, не соответствующей закону
Предложенный прокуратурой вариант написания иноагентской маркировки. Скришот: Андрей Алесеев

Согласно действующему законодательству об «иноагентах» шрифт иноагентской плашки должен быть вдвое больше шрифта всего остального сообщения. Однако до сих пор иноагенты использовали при написании этой плашки капслок и у правоохранительных органов не возникало претензий по этому поводу.

Источник: «ЧЕпыжи 18+»

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