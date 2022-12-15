США передадут Украине оборудование для преобразования неуправляемых авиабомб в «умные»

Власти США намерены передать Украине специальное оборудование, с помощью которого свободнопадающие авиабомбы можно преобразовать в корректируемые боеприпасы. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По данным издания, речь идет о комплектах оборудования на основе технологии Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые могут крепиться к различным видам неуправляемых авиабомб.

В то же время из публикации газеты неясно, одобрил ли решение о передаче оборудования президент США Джо Байден или кто-то из его советников по национальной безопасности.

Как отмечает издание, передача такого оборудования решит проблему с модернизацией украинских боевых самолетов семейства МиГ советского производства. Это увеличит боевую эффективность украинских ВВС без передачи им новых западных самолетов.

Источник: The Washington Post

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