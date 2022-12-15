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Сотрудники ВГТРК транслировали в эфире телеканалов материалы, которые им передавали из ФСБ и Минобороны — The New York Times

17:49 • 15.12.2022

Сотрудники холдинга ВГТРК транслировали в эфире телеканалов видеозаписи и другие материалы, которые им передавали представители ФСБ и Минобороны РФ, сообщает издание The New York Times, журналисты которого изучили переписку сотрудников ВГТРК, утекшую в сеть.

Журналисты проанализировали 900 тысяч электронных писем сотрудников ВГТРК, которые в марте слила группа DDoSecrets, и обнаружили 750 гигабайт файлов, связанных с войной в Украине. Журналисты верифицировали подлинность файлов, а также установили, что темы, обсуждаемые в письмах, в итоге появлялись в эфире телеканалов холдинга.

Согласно слитым материалам, силовики рекомендовали сотрудникам ВГТРК, как освещать события, вызвавшие международный резонанс. В итоге они быстро пускали в эфир информацию от ФСБ, «рисовавшую радужную картину войны, которая на самом деле ухудшалась», резюмирует издание.

Источник: The New York Times

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