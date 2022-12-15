Российский МИД сообщил, что Ватикан извинился за слова папы римского о чеченцах и бурятах

Государственный секретариат Ватикана принес Москве извинения за слова папы римского Франциска о бурятах и чеченцах, участвующих в войне с Украиной. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя российского МИДа Марию Захарову.

По ее словам, МИД получил соответствующее обращение государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина по дипломатическим каналам из Ватикана.

«В этом обращении, в частности, говорится следующее: “Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира”», — сообщила Захарова.

Она отметила, что, по мнению российской стороны, «данный инцидент исчерпан». МИД рассчитывает на продолжение «конструктивного взаимодействия с Ватиканом», отметила Захарова. В Ватикане это сообщение пока не комментировали.

В ноябре папа римский Франциск в интервью журналу America сказал, что «самыми жестокими» участниками войны, по его мнению, являются «те, кто из России, но не [придерживаются] русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».

Источник: ТАСС

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