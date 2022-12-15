Путин исключил из попечительского совета «Круг добра» актрис Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт, которые выступают против войны

Президент России Владимир Путин исключил из попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра» актрис Чулпан Хаматову, соучредителя фонда «Подари жизнь», и Ксению Раппопорт, попечителя фонда «Дети-бабочки». Обе актрисы выступают против войны в Украине.

Новыми членами попечительского совета стали детский омбудсмен и член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Третьяк.

Ранее Путин исключил из Совета по правам человека правозащитника и основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, журналиста Николая Сванидзе, академика Александра Асмолова и журналистку Екатерину Винокурову.

Источник: Кремль

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