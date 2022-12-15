На российских сайтах объявлений и в соцсетях ищут рабочих для строительства укреплений на фронте и в приграничных регионах России

Объявления о найме разнорабочих для строительства укреплений в аннексированных регионах Украины и Белгородской области появились на сайтах Avito, «Вконтакте» и HeadHunter. На это обратили внимание журналисты телеграм-канала «Можем объяснить».

Как отмечает издание, соискателям предлагается работа вахтовым методом на срок от 30 до 90 дней с оплатой от 89 тысяч до 258 тысяч рублей. В объявлениях говорится, что рабочие нужны для рытья окопов, строительства блиндажей, сборки деревянных щитов для укрепления вырытых траншей, а также установки железобетонных противотанковых пирамид.

Как следует из описания вакансий, опыт работы не важен, а главным критерием для приема на работу является крепкое физическое здоровье. Впрочем, в некоторых объявлениях сказано, что работа найдется и для соискателей с инвалидностью. Работодатель обещает взять на себя расходы на дорогу, а также оплатить жилье и питание для нанятых.

Эти объявления размещает компания «СтройКом». На сайте компании говорится, что она принимала участие в строительстве Крымского моста, олимпийских объектов и газпромовского «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.

На сайтах с отзывами о работодателях на «СтройКом» много жалуются, в частности, на плохие условия проживания, а также задержки с выплатами заработанных денег.

«Не клюйте на компанию ООО «Стройком», сколько бы не пообещали вам. Бегите оттуда», — говорится в одном из таких отзывов.

Источник: «Можем объяснить»

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