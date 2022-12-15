Минюст потребовал лишить адвокатского статуса Михаила Беньяша из-за постов в телеграме. Ранее его признали иностранным агентом

Министерство юстиции России потребовало от краснодарской палаты лишить статуса адвоката Михаила Беньяша, сообщает «Адвокатская улица».

Согласно представлению Минюста, в своем телеграм-канале Беньяш публиковал посты, которые якобы содержат высказывания, направленные на «дестабилизацию общественно-политической обстановки». Так, по мнению сотрудников Минюста, в одном из телеграм-постов про немецкого канцлера Конрада Адэнауэра содержатся «аналогии нацистского режима, а также Гитлера с президентом Российской Федерации». Также Минюст отмечает, что Беньяш привлекался к административной ответственности, поэтому, таким образом, он подрывает авторитет адвокатуры.

В январе 2021 года Беньяша признали виновным в организации несанкционированного митинга (статья 20.2 КоАП). Тогда адвоката задержали из-за призыва оказывать юридическую помощь задержанным. В октябре 2022 года Беньяша признали иностранным агентом.

Источник: «Адвокатская улица», Михаил Беньяш